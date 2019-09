Laver Cup der Tennisprofis 2020 in Boston

Genf (dpa) - Die vierte Auflage des Laver Cups zwischen Tennis-Teams aus Europa und dem Rest der Welt findet vom 25. bis 27. September 2020 in Boston statt. Das teilten die Organisatoren nach der dritten Austragung des Show-Events am Wochenende in Genf mit.