«Ich hätte sehr gerne weiter gespielt, weil die Atmosphäre hier in Genf unglaublich ist», sagte der Spanier. «Aber ich muss meiner Hand etwas Ruhe gönnen.»

Nadal hatte am Samstag noch gegen den Kanadier Milos Raonic in zwei Sätzen gewonnen. Am Sonntag wird der Österreicher Dominic Thiem für den Mallorquiner im Einzel spielen. Der Grieche Stefanos Tsitsipas rückt für Nadal im Doppel an die Seite von Roger Federer. Das Team Europa führt gegen die Weltauswahl nach dem zweiten Tag mit 7:5. Am dritten Tag bringt jeder Sieg drei Punkte ein.