Nadal in New York locker in Runde zwei

New York (dpa) - French-Open-Champion Rafael Nadal ist ohne Probleme in die zweite Runde der US Open in New York eingezogen. Der Tennis-Weltranglisten-Zweite aus Spanien gewann im ersten Match der Night Session gegen den Australier John Millman 6:3, 6:2, 6:2.