Hurkacz, Nummer 41 der Welt, ist der erste Pole seit Wojtek Fibak 1982, der ein Turnier auf der ATP-Tour gewinnen konnte. Bei den Damen sicherte sich ebenfalls eine Polin den letzten Titel vor den an diesem Montag beginnenden US Open in New York. Die Qualifikantin Magda Linette gewann bei den Bronx Open im Endspiel gegen Camila Giorgi aus Italien mit 5:7, 7:5, 6:4. Giorgi hatte auf dem Weg ins Finale unter anderen Andrea Petkovic besiegt.