Zverev nach Aufholjagd im Halbfinale in Hamburg

Hamburg (dpa) - Scheinbar unbeeindruckt von den Berichten um die Kündigung seines Trainers Ivan Lendl hat Alexander Zverev bei seinem Tennis-Heimspiel im Hamburg mit einer Energieleistung das vorzeitige Aus gerade noch abgewendet.

Immer wieder angefeuert vom Publikum schaffte der 22-Jährige im Viertelfinale gegen den Serben Filip Krajinovic nach einem deutlichen Rückstand noch die Wende und zog mit einem 2:6, 7:5, 6:2-Erfolg zum zweiten Mal nach 2014 in seiner Heimatstadt ins Semifinale ein.

Noch auf dem Platz machte er wieder eine Liebeserklärung an seine Fans. «Das war ein Riesenhighlight, weil ich vor Euch gespielt habe. Ohne Euch hätte ich es nicht geschafft», sagte Zverev. «Ihr habt mich durch das Match gepusht.»

Zverev lag bereits mit 2:5 im zweiten Satz zurück, kämpfte sich aber wieder heran. Er ließ sich auch nicht von einem Notfall auf der Tribüne Ende des zweiten Durchgangs irritieren. Eine Dame war in der Hitze zusammengebrochen und musste ärztlich versorgt werden. Der Lokalheld gewann den Satz und verwandelte im entscheidenden Abschnitt nach 2:21 Stunden den ersten Matchball.

Im Halbfinale trifft der an Nummer zwei gesetzte ATP-Final-Champion Zverev nun auf den Vorjahressieger Nikolos Bassilaschwili. Der Georgier siegte 6:2, 6:3 gegen den Franzosen Jérémy Chardy. «Es wird nicht einfach. Aber ich werde alles auf dem Platz geben, um auch ins Finale zu kommen», sagte Zverev.

Sein größter Konkurrent Dominic Thiem ist hingegen raus. Der top-gesetzte French-Open-Finalist aus Österreich scheiterte am russischen Außenseiter Andrej Rubljow 6:7 (3:7), 6:7 (5:7). Im Halbfinale der mit 1,7 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung trifft der 21-jährige Moskauer am Samstag auf den Sieger der Partie zwischen Fabio Fognini aus Italien und Pablo Carreno Busta aus Spanien.

Vor dem Match hatten Meldungen die Runde gemacht, dass sein Teilzeit-Coach Lendl die Partnerschaft mit dem Deutschen nach gerade einmal knapp einem Jahr aufgekündigt habe. Von Seiten Zverevs gab es zunächst keine Bestätigung. Noch am Donnerstag hatte er gesagt, er genieße die Arbeit mit Lendl, «aber das heißt nicht, dass man jede Woche in meiner Karriere dabei sein muss». Er hoffe, ihn auch bald wieder zu sehen, wenn er in Amerika sei. «Mal schauen, wie es dann weiter geht.»

Eine Woche zuvor hatte er seinen 59 Jahre alten Teilzeit-Coach und ehemaligen Weltklasse-Spieler noch öffentlich kritisiert und beklagt, dass dieser sich nicht auf seine Arbeit konzentriere. Lendls Hauptthemen seien gerade «Golf und sein kleiner Hund».

In Hamburg wird Zverev von seinem Vater Alexander Zverev senior («Er ist mein Trainer») betreut. Gegen Krajinovic konnte er seinem Sohn zunächst nicht helfen. Zverev hatte gegen den Weltranglisten-58. mehr mit sich selbst zu tun. Im zweiten Durchgang wurde es anfangs nicht besser. Doch Zverev biss sich in das Spiel, animierte immer wieder die Zuschauer. Der 27-jährige Krajinovic verlor seine Linie.

Zwar glich er im dritten Satz von 0:2 auf 2:2 noch einmal aus. Zverev konterte aber sofort und sicherte sich gegen den immer erschöpfteren Serben den Sieg.