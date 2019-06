«Ich kannte früher die Spieler, von denen ich Autogramme wollte», sagte der Weltranglisten-34. den Zeitungen der Funke-Mediengruppe in einem Interview.

In Deutschland sei es seit der Ära von Steffi Graf und Boris Becker traditionell schwer, als Tennisprofi aufzufallen, bemerkte Struff. «Aber ich glaube, dass sich da zuletzt einiges bewegt hat. Es gibt aber immer noch Luft nach oben.» Wenn er sehe, wie der Spanier Rafael Nadal oder der Schweizer Roger Federer bei den French Open oder dem anstehenden Turnier in Wimbledon belagert würden, sei er schon dankbar, in Ruhe über die Anlage gehen zu können. «Ich würde allerdings gern so gut spielen können wie sie. Da können wir gern tauschen», sagte Struff.

Der 29-Jährige hatte zuletzt bei den French Open erstmals das Achtelfinale bei einem der vier Grand-Slam-Turniere erreicht und startet in der neuen Woche in Wimbledon in der ersten Runde gegen Marcos Baghdatis aus Zypern. Im Vorjahr war Struff in London in der dritten Runde gegen Federer ausgeschieden.