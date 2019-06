Paris-Sieger Krawietz/Mies in Halle am Start

Halle/Westfalen (dpa) - Die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies gehen auch beim Rasenturnier in Halle/Westfalen an den Start. Dies gaben die Veranstalter der vom 15. bis 23. Juni stattfindenden Noventi Open am Pfingstmontag bekannt.