Sie trifft nun entweder auf Jelena Ostapenko aus Lettland oder die Rumänin Mihaela Buzarnescu. In der Vorwoche war Görges beim Turnier in Madrid noch in der ersten Runde ausgeschieden.

Die deutsche Fed-Cup-Spielerin Mona Barthel schied am Montag im mit 3,15 Millionen Dollar dotierten Damen-Wettbewerb von Rom bereits aus. Wimbledonsiegerin Angelique Kerber fehlt wegen einer Knöchelverletzung.