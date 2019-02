Der 29 Jahre alte Stuttgarter Maden unterlag dem Ungarn Marton Fucsovics 6:7 (3:7), 6:3, 4:6. Der Weltranglisten-47. Fucsovics, der beste ungarische Tennisprofi, hatte in der Davis-Cup-Partie gegen die deutsche Auswahl am vergangenen Freitag und Samstag in Frankfurt am Main gefehlt.

Nach dem Ausscheiden von Brands und Maden war Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff der einzige verbliebene Deutsche bei der mit 586 140 Euro dotierten ATP-Veranstaltung. Struffs Partie gegen den favorisierten Griechen Stefanos Tsitsipas war ebenfalls für diesen Donnerstag angesetzt.