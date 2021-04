Berlin (dpa) - Die Olympischen Spiele in Tokio können in der Corona-Pandemie gelingen, wenn sich alle Teilnehmer an die strengen Hygiene-Vorgaben halten. Diese Meinung vertrat der deutsche Olympia-Arzt Bernd Wolfarth in einer Video-Gesprächsrunde der Deutschen Olympischen Gesellschaft in Berlin.

Von dpa