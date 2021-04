Er habe mit seiner Bemerkung Richtung Koch in der Präsidiumssitzung am Freitag «einen schwerwiegenden Fehler begangen», sagte Keller zudem in einer vom DFB am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. «Ich ging davon aus, dass er meine Entschuldigung, um die ich ihn schriftlich und am Telefon gebeten habe, umgehend annehmen würde. Diese Einschätzung war, wie aus seiner gestrigen schriftlichen Antwort an mich hervorging, falsch. Ich bedauere, dass nach meinem gestrigen Statement ein anderer Eindruck entstanden ist.»

Keller hatte Koch übereinstimmenden Berichten von «bild.de» und «Der Spiegel» bei der Sitzung am Freitag mit Nazi-Richter Roland Freisler verglichen. Entgegen vorheriger Aussagen des Verbandschefs hat Koch die Entschuldigung dafür bisher jedoch nicht angenommen. «In Zeiten gesellschaftlicher Zerrissenheit sollten wir uns als Fußballer nach meinem Foul die Hände reichen und ein gemeinsames Zeichen der Versöhnung geben», sagte Keller in der Mitteilung vom Dienstag. «Ich freue mich, dass Rainer Koch zu gemeinsamen Gesprächen bereit ist.»

