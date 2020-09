«Die Hinrichtung von Navid Afkari durch das iranische Regime ist ein brutaler und grausamer Akt. Wir verurteilen ihn auf das Schärfste», schrieb US-Außenminister Mike Pompeo auf Twitter. «Es ist ein abscheulicher Angriff auf die Menschenwürde, selbst nach den widerwärtigen Maßstäben dieses Regimes. Die Stimmen des iranischen Volks werden nicht zum Schweigen gebracht werden.» Pompeo schrieb weiter, man trauere gemeinsam mit Afkaris Familie und allen Iranern um den Sportler, der von einem «brutalen und erbarmungslosen Regime» getötet worden sei.

Das Todesurteil gegen den 27-Jährigen war nach iranischen Angaben am Samstag im Gefängnis Adel-Abad in der südiranischen Stadt Schiras vollstreckt worden. Auch eine Solidaritätswelle aus dem Ausland hatte den Iran nicht zum Umdenken bewegen können. Afkari hatte nach Angaben der iranischen Justiz bei einer Demonstration 2018 in der südiranischen Stadt Schiras einen Sicherheitsbeamten getötet. Er habe die Tat gestanden, hieß es. Der Sportler, seine Familie und Menschenrechtsorganisationen führten dagegen an, das Geständnis sei durch Folter erzwungen worden.

