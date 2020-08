«Wir schicken 20.000 nicht infektiöse Menschen zum Stadion», sagte der Präsident des 1. FC Union. Das würde auch die An- und Abreise betreffen und den Einlass. «Das sicherste Konzept sind die Tests. Wir sind überzeugt, dass der Wirkungsgrad unserer Hygienemaßnahmen höher ist als der Wirkungsgrad von Abstand und Maske.» Union will die Ticket-Vergabe mit einem präventiven Corona-Test aller Zuschauer am Tag vor dem Spiel verknüpfen.

Zingler widersprach dabei auch Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller, der das Union-Konzept zwar als «wirklich spannend und toll» bezeichnete, es aber als derzeit nicht realistisch einstufte. Kein Wissenschaftler könne zusichern, dass man 24 bis 48 Stunden nach einem negativen Testergebnis keinen anderen Menschen anstecken könne, meinte Müller. Das aber sei die Grundlage der gegenwärtigen gesamten deutschen Testpraxis, erwiderte Zingler: «Dann musste man die Teststrategie grundsätzlich in Frage stellen.»

Ohnehin geht der Union-Chef davon aus, dass sein Club vor Zuschauern in die neue Bundesliga-Saison starten wird, auch wenn es aus der Politik dazu zuletzt kritische Stimmen gegeben hatte. «Das sind Meinungen», sagte Zingler. Die Berliner Corona-Eindämmungsverordnung lasse ab dem 1. September wieder Veranstaltungen im Freien mit 4999 Menschen zu, wenn ein Hygienekonzept vorliegt. Die Frage bei Union sei nur, «ob mit Abstand oder mit präventiven Tests». Bei einem Testspiel am 5. September sollen die organisatorischen Abläufe mit bis zu 3000 Besuchern geprobt werden. Für die Genehmigung sei nur das Gesundheitsamt Treptow-Köpenick zuständig, erklärte Zingler.

