«Für die Wettbewerbe ist es sicherlich das Beste», sagte der 52-Jährige der Nachrichtenagentur AP. «Aber ist es möglich, wenn man auf den Kalender schaut, der extrem eng ist? Es ist schwer zu sagen.»

Die Europäische Fußball-Union hatte die EM 2020 in das nächste Jahr gelegt, um den Ligen in der Coronavirus-Krise mehr Zeit zu verschaffen, den ausgesetzten Spielbetrieb doch noch in dieser Saison wiederaufzunehmen. Die UEFA sowie die Clubs und Ligen bekannten sich im Anschluss zu der «Verpflichtung, alle nationalen und europäischen Club-Wettbewerbe bis zum Ende der laufenden Saison, das heißt bis spätestens zum 30. Juni 2020, abzuschließen, sollte sich die Situation verbessern und die Wiederaufnahme des Spiels angemessen sein».

Am 30. Juni enden normalerweise auslaufende Spielerverträge, bei Transfers wechseln die Profis in der Regel zum 1. Juli den Club. Für den Fall, dass die Pandemie den Fußball aber länger zum Erliegen bringt, hat sich die UEFA bereits eine Hintertür aufgehalten. So seien «Anpassungen der Qualifikationsrunden zur UEFA Champions League und zur UEFA Europa League 2020/21» auch bei einem «späteren Abschluss der Saison 2019/20, das heißt nach dem 30. Juni 2020» möglich, teilte der Verband mit. Die beiden Europapokal-Wettbewerbe stecken derzeit im Achtelfinale fest.

In Deutschland ruht der Ball vorerst bis zum 2. April. Die Deutsche Fußball Liga geht aber nicht von der baldigen Fortsetzung der Saison aus, in der Woche ab dem 30. März sollen weitere Beratungen folgen. DFL-Chef Christian Seifert hat bereits angekündigt, dass - wenn überhaupt - wahrscheinlich nur noch Geisterspiele stattfinden können. Die neue Bundesliga-Saison 2020/21 soll eigentlich 21. August beginnen, die 2. Liga schon wieder am 31. Juli.