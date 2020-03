Bellinzona (dpa) - Der Sommermärchen-Prozess in der Schweiz gegen drei Ex-Funktionäre des Deutschen Fußball-Bundes wird frühestens am kommenden Freitag (20. März) fortgesetzt. Der Verhandlungstermin am Dienstag wurde abgesagt, teilte das Bundesstrafgericht in Bellinzona mit.

Von dpa