Ljubljana (dpa) - Der neue dritte Europacup-Wettbewerb wird von der Saison 2021/22 an den Namen «Europa Conference League» haben. Das gab UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nach der Sitzung des Exekutivkomitees der Europäischen Fußball-Union in Ljubljana bekannt. In dem Wettbewerb werden dann wie in der Champions League 32 Mannschaften starten.

Von dpa