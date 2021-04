Der erste Vereinigungskampf der vier wichtigsten Verbände wird demnach vor bis zu 20.000 Zuschauern in einer Arena in Dschidda am Roten Meer angesetzt. Als Datum stehen der 24. Juli, der 31. Juli und der 7. August zur Auswahl. Damit findet der zum Mega-Duell hochgejubelte Kampf während der Olympischen Spiele in Tokio statt.

Für Joshua, Weltmeister der Verbände IBF, WBA und WBO, könnte das zum Problem werden. Denn der 31-Jährige wird von Rob McCracken trainiert, der als Leistungssportdirektor des britischen Boxverbandes bei den Spielen in Japan sein wird. Zuletzt verteidigte Joshua seine Gürtel am 22. Dezember 2020 in London durch einen K.o.-Sieg gegen den Bulgaren Kubrat Pulew. Im Dezember 2019 hatte Joshua bereits einmal in Saudi-Arabien gegen Andy Ruiz jr. geboxt.

Der ein Jahr ältere Fury hält den WM-Titel des Verbandes WBC, den er bei seinem bislang letzten Kampf am 22. Februar 2020 durch technischen K.o. dem Amerikaner Deontay Wilder abgenommen hatte. Fury ist in seinem 31 Profikämpfen noch unbesiegt. Zunächst sind zwei Kämpfe vereinbart worden. Der Rückkampf könnte im November oder Dezember stattfinden.

