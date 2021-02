Der 30 Jahre alte Halbschwergewichtler soll am 20. März in Moskau gegen den ungeschlagenen Doppel-Weltmeister Artur Beterbijew antreten. Wie der MDR mitteilte, wird das Duell live per Internet-Stream übertragen. Der Kampf war wegen Verletzungen und der Coronavirus-Pandemie bereits dreimal verschoben worden. Titelverteidiger Beterbijew ist aktuell der einzige Champion mit einer hundertprozentigen K.o.-Quote.

© dpa-infocom, dpa:210225-99-591408/2