Hamburg (dpa) - Der ehemalige Boxweltmeister Arthur Abraham will noch einmal in den Ring. Sein Gegner soll der frühere Champion Felix Sturm sein, der derzeit wegen Steuerhinterziehung und Verstoßes gegen das Anti-Dopinggesetz angeklagt ist und sich in einem Strafprozess in Köln verantworten muss.

Von dpa