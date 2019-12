Hamburg (dpa) - Ex-Weltmeister Arthur Abraham ist beeindruckt von seinem Box-Kollegen Jürgen Brähmer. «Ich ziehe den Hut, dass Jürgen mit 41 Jahren so fit ist und in den Ring steigt», sagte Abraham vor Brähmers Duell am Samstag gegen Jürgen Doberstein aus Kleinblittersdorf im Saarland.

Von dpa