Der 30 Jahre alte Niederländer geht bei der Tour de Suisse (6. bis 13. Juni) an den Start, teilte Dumoulins niederländischer Jumbo-Visma-Rennstall mit.

Dumoulin, Giro-Sieger und Zeitfahrweltmeister des Jahres 2017, bestritt sein letztes Profirennen im Herbst 2020 bei der Spanien-Rundfahrt. Im Januar erklärte der Zweite der Tour de France 2018, er wolle sich eine Auszeit vom Profisport nehmen. «Es ist so, als ob ein Rucksack von hundert Kilo von meinen Schultern gerutscht ist», hatte Dumoulin damals gesagt. Nun habe er den Spaß am Radsport wieder gefunden und werde sein Comeback geben.

Auch an den niederländischen Zeitfahrmeisterschaften will Dumoulin teilnehmen. Ein Start bei den Olympischen Spielen in Tokio sei angedacht. Für die Tour de France (26. Juni bis 18. Juli) wurde Dumoulin von seinem Team nicht nominiert.

© dpa-infocom, dpa:210513-99-584656/2