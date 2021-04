«Peter gehört zur DNA unseres Teams und er fühlt sich bei uns sehr wohl. Sein Vertrag läuft aus und wir verhandeln über eine Verlängerung», sagte Teamchef Ralph Denk der Deutschen Presse-Agentur. Die französische Sporttageszeitung «L'Equipe» hatte zuvor berichtet, Bora-hansgrohe habe sich mit Sagan auf eine Trennung nach Ende der laufenden Saison geeinigt.

«Man muss da mal geraderücken, was die letzten Tage in den Medien spekuliert wurde. Das wird noch eine Zeit dauern, es ist nichts entschieden und wir werden sehen, wie der Ausgang ist», ergänzte Denk. Als potenzieller neuer Arbeitgeber des 31 Jahre alten Slowaken wurde von der «L'Equipe» das belgische Team Deceuninck-Quick Step um Straßen-Weltmeister Julian Alaphilippe (Frankreich) genannt.

«Ich habe immer gesagt, dass Bora-hansgrohe wie eine Familie für mich ist und ich mich hier sehr wohl fühle. Aber es geht nicht immer nur um Gefühle, es geht auch um Ziele und wie man die in Einklang bringt. Wir werden sehen, wo uns das hinführt», hatte Sagan vor der Flandern-Rundfahrt am Ostersonntag in einem Interview mit der «Frankfurter Allgemeine Zeitung» gesagt.

Sagan steht seit der Saison 2017 bei Bora-hansgrohe unter Vertrag und holte für das Team unter anderem zweimal das Grüne Trikot des Punktbesten bei der Tour de France.

