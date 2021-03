Der 24-Jährige rutschte nach seinem 22. Platz im Einzelzeitfahren über 18,5 Kilometer in Banyoles vom vierten auf den zehnten Gesamtrang ab. Neuer Träger des grünweißen Trikots des Gesamtersten ist der Portugiese Joao Almeida, der am zweiten Tag den dritten Platz im Kampf gegen die Uhr mit 28 Sekunden Rückstand auf den australischen Tagessieger Rohan Dennis belegte.

Kämna büßte insgesamt 1:06 Minuten auf den zweimaligen Weltmeister Dennis ein. In der Gesamtwertung fehlen ihm damit 22 Sekunden auf Almeida. Der frühere Junioren-Weltmeister war am Montag mit einem vierten Platz auf der ersten Etappe in seine Saison 2021 gestartet. Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome ist dagegen noch ein gutes Stück von seiner Bestform entfernt. Der Brite, einst ein herausragender Zeitfahrer, landete 2:05 Minuten hinter Dennis auf Rang 79.

Am 24. März wartet die erste Bergankunft bei der Skistation Vallter 2000 am Ende der 203,1 Kilometer langen dritten Etappe auf die Fahrer. Die anspruchsvolle Rundfahrt endet am Sonntag in Barcelona.

