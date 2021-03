«Es gibt ja auch noch Lennard Kämna, der in dreiwöchigen Rundfahrten aktuell sicher das größte Potenzial hat», sagte Schachmann der Deutschen Presse-Agentur vor dem ersten großen Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo am Samstag zur deutschen Radsport-Zukunft. Alle drei (Schachmann, Kämna und Buchmann) fahren derzeit für das deutsche Team Bora-hansgrohe.

Schachmann selbst überzeugte in den vergangenen Jahren als extrem vielseitiger Fahrer. Am Sonntag sicherte er sich zum zweiten Mal den Gesamtsieg bei Paris-Nizza, auch bei den Klassikern gilt er als aussichtsreicher Anwärter. Als ganz besonders wichtig in diesem Jahr 2021 beschreibt der 27-Jährige aber nicht nur die Klassiker oder die Tour de France. «Eigentlich würde ich gerne eine Olympiamedaille gewinnen. Das war und bleibt ein großes Ziel.»

© dpa-infocom, dpa:210316-99-851876/2