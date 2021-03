Der Franzose gewann die zweite Etappe der italienischen Fernfahrt Tirreno-Adriatico über 202 Kilometer von Camaiore nach Chiusdino und revanchierte sich zugleich für seinen zweiten Platz beim Schotterrennen Strade Bianche vor fünf Tagen. Alaphilippe siegte vor dem Niederländer Mathieu van der Poel, am Samstag war es noch genau umgekehrt ausgegangen. Dritter wurde der Belgier Wout van Aert, der dank seines Auftaktsieges weiter die Gesamtwertung anführt.

Am Freitag folgt die dritte Etappe über 219 Kilometer von Monticiano nach Gualdo Tadino. Das Rennen endet am Dienstag nach sieben Etappen in San Benedetto del Tronto.

