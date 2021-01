«Ich habe gestern die Entscheidung getroffen. Und das Team unterstützt mich dabei, und es fühlt sich wirklich gut an», sagte der 30 Jahre alte Niederländer in einem am Samstag auf der Webseite seines Teams Jumbo-Visma veröffentlichten Video-Statement. «Es ist so, als ob ein Rucksack von hundert Kilo von meinen Schultern gerutscht ist», ergänzte Dumoulin.

Noch am Tag zuvor hatte der Gesamtsieger des Giro d'Italia und Zeitfahr-Weltmeister des Jahres 2017 mit seinem Team das Rennprogramm für die Saison 2021 bekanntgegeben. Demnach sollte Dumoulin mit dem letztjährigen Gesamtzweiten Primoz Roglic aus Slowenien und seinem niederländischen Landsmann Steven Kruijswijk eine Dreierspitze bei der 108. Frankreich-Rundfahrt bilden.

Ob und wann Dumoulin, der das Jumbo-Visma-Trainingslager in Spanien am Samstag verließ, wieder ins Renngeschehen zurückkehrt, ließ der Teamkollege der drei Deutschen Tony Martin, Paul Martens und Christoph Pfingsten vorerst offen. «Die Frage, was ich selbst will, ob ich überhaupt noch Radprofi sein will, ist immer wieder aufgeploppt bei mir in den letzten Monaten, und ich habe keine Zeit dafür gefunden, sie zu beantworten», erklärte der Niederländer und ergänzte: «Ich wurde immer unglücklicher. Um Antworten auf meine Fragen zu finden, nehme ich jetzt erst mal eine Auszeit.»

© dpa-infocom, dpa:210123-99-141546/3