Der 22 Jahre alte Radprofi aus dem deutschen Sunweb-Rennstall konnte sich am Mittwoch nach 202 Kilometern von Herve hinauf zur Bergaufankunft an der Mauer von Huy vor dem Franzosen Benoît Cosnefroy und dem Kanadier Michael Woods durchsetzen.

«Mein Team hat einen tollen Job gemacht. Am Ende war es so hart, dass man die Zuschauer gar nicht mehr gemerkt hat. Ich habe heute keine Fehler gemacht und bin superglücklich», sagte Hirschi in Anschluss an seinen zweiten Saisonsieg. Den ersten hatte der Schweizer, der sich knapp 75 Meter vor dem Ziel in dem über 20 Prozent steilen Schlussanstieg aus der Spitzengruppe absetzen konnte, bei der diesjährigen Tour de France eingefahren. Als Solist gewann er in Sarran die zwölfte Etappe. Zuletzt konnte im Jahr 1952 mit Ferdi Kübler ein Schweizer den wallonischen Klassiker gewinnen.

Bester Deutscher in Huy wurde mit zehn Sekunden Rückstand auf Hirschi CCC-Profi Simon Geschke als Zehnter. Einen Platz vor dem gebürtigen Berliner fuhr der slowenische Tour-Sieger Tadej Pogačar über den Zielstrich. Der frischgebackene Straßenweltmeister Julian Alaphilippe aus Frankreich, Sieger der Jahre 2018 und 2019, verzichtete drei Tage nach seinem WM-Sieg in Imola auf einen Start.

