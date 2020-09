Fabian Wegmann ist begeistert von Tadej Pogačar: „Der Junge ist ein Phänomen“

Den letzten Café au Lait gönnte er sich auf der Avenue des Champs-Élysées. Dann sah Fabian Wegmann Frankreich nur noch im Rückspiegel. Der Co-Kommentator der ARD freute sich nach knapp vier Wochen Tour auf die Familie in Münster. Den Umweg über Saarbrücken musste er in Kauf nehmen. Dort ging es am Montag zum Corona-Test. Die 107. Auflage war auch für den 40-Jährigen in Zeiten der Pandemie eine besondere. Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht er ...

... über Toursieger und Wunderkind Tadej Pogačar

Wegmann: Frei übersetzt bedeutet sein Name: der, der den Kuchen macht. Der Junge ist ein Phänomen. Er hat es verdient, ist brutal stark gefahren. Und das im erst zweiten Jahr mit 22 Jahren. Schon 2019 räumte er bei der Vuelta ab, schaffte es als Dritter aufs Podium. Ich hätte ihn gerne persönlich kennengelernt. Aber die Fahrer waren in diesem Jahr komplett abgeschottet. Keine Chance.

... über das Märchen mit Fragezeichen. Im Zuge der Operation Aderlass führen Spuren nach Slowenien ...

Wegmann: Zweifel kommen immer auf, wenn solche Leistungen erbracht werden. Auch Wunderkinder sind schon tief gefallen. Ich weigere mich aber zu behaupten, die Slowenen kommen aus einem schlechten Umfeld. Fakt ist: Es gibt Menschen, die sind besser als andere.

... über den Lichtblick Lennard Kämna

Wegmann: Wir waren Teamkollegen bei Stölting. Es ist klasse, wenn einer einfach drauflos fährt, total Bock hat. Nicht darüber nachdenkt, wie schwer es noch werden kann. Er war schon vor seinem Sieg bei der 16. Etappe in Fluchtgruppen dabei, hat couragiert attackiert. Das ist wie beim Pokerspiel: Du versuchst, deine Gegner zu analysieren, zu durchschauen. Was können sie? Und dann versuchst du, dein Ding durchzuziehen. Am Sonntag im Ziel habe ich ihm gratuliert.

... über Emanuel Buchmanns geplatzten Traum

Wegmann: Für ihn ist der 38. Platz eine Enttäuschung. Ganz klar. Nur sollte man nicht vergessen, dass er zwei Wochen vor der Tour nach seinem Sturz beim Critérium du Dauphiné mit dem Rollstuhl aus dem Krankenhaus gefahren wurde. Er konnte kaum laufen. Die Einstellung war da – und auch die erste Woche war in Ordnung. In den Bergen hat er es nicht geschafft, den Druck auf die Kette zu bringen. 2021 ist wieder mit ihm zu rechnen.

... über das deutsche Team Sunweb, das drei Etappensiege einfuhr

Wegmann: Das Überraschungsteam schlechthin. Ich fand es beeindruckend, mit welcher Leichtigkeit sie ihren Plan durchgesetzt haben. Bis auf den erfahrenen Nicolas Roche waren allesamt junge, aggressive Fahrer dabei. Marc Hirschi zum Beispiel. Der hat viel attackiert. Und wenn seine Angriffe scheiterten, dann hat er es am nächsten Tag wieder probiert. Das machst du nur, wenn du jung bist. Das hat mir imponiert.

... über die Fahrt ins Ungewisse, die zu einer Erfolgstour wurde

Wegmann: Ich gebe zu, ich hatte vor Wochen ernsthafte Zweifel, ob wir überhaupt Paris erreichen. Die Zahl der Infektionen ging in Frankreich steil nach oben. Gottlob hat es dank eines durchdachten Konzepts funktioniert. Am Sonntag gab es eine abschließende Testreihe, die 780 getesteten Fahrer, Mechaniker und Offizielle waren alle negativ. Das ist ein gutes Zeichen für andere Veranstalter. Ich ziehe den Hut vor den Franzosen für diesen Mut.

... über das Publikum bei der Tour

Wegmann: Es war eine Tour ohne Zuschauermassen. Nur in den Pyrenäen drängten sich die Fans dicht an dicht. Das birgt Risiken – auch für die Fahrer. Die exorbitant hohe Präsenz der Polizei hat mit dafür gesorgt, dass sich die Leute an die Regeln gehalten haben. Es waren vor allem viele Rentner mit Wohnmobil, die es sich schon früh morgens an der Strecke mit einem Glas Rosé gemütlich gemacht haben. Schöne Bilder. Ich freue mich auf die Tour 2021. Hoffentlich unter ganz anderen Voraussetzungen. Der Job bereitet mir verdammt viel Freude.