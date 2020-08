«Es ist das eingetreten, was ich befürchtet habe. Ich habe nicht nur Bauchschmerzen, bei mir geht es inzwischen in Richtung Magengeschwür. Es werden Entscheidungen anhand von solchen Testergebnissen getroffen, die massiv sind. Wir sprechen vom weltgrößten Sportereignis in diesem Jahr. Und dann verlässt man sich auf Tests ohne Gegenprobe», sagte Denk der Deutschen Presse-Agentur.

Hintergrund für Denks Verärgerung ist der Positivtest vor dem Eintagesrennen Bretagne Classic bei einem seiner Fahrer, der bei einer Nachtestung zwei Tage später negativ war. Bora hatte aber bereits sein Team vorsorglich abgezogen und in Selbstisolation geschickt. Die sieben für das Rennen vorgesehenen Fahrer standen nicht in Verbindung zum Tour-Team.

Bei der Frankreich-Rundfahrt will der Veranstalter ASO bei zwei positiven Corona-Fällen innerhalb einer Mannschaft in einem Zeitraum von sieben Tagen den ganzen Rennstall ausschließen. Zum Team gehören dabei nicht nur die acht Fahrer, sondern auch die Betreuer und Team-Offiziellen, also ein Gruppe von bis zu 30 Personen.

