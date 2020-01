Der 31 Jahre alte Stolberger Meisen gewann nach 2015, 2017, 2018 und 2019 zum fünften Mal den nationalen Titel und untermauerte damit in Albstadt einmal mehr seine Ausnahmestellung. Die 34-jährige Brandau hatte sich den Titel bereits am Samstag mit einem Vorsprung von fast eineinhalb Minuten gesichert. Für sie war es der insgesamt vierte Titel und der dritte in Serie.