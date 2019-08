Roger Kluge aus Berlin, für gewöhnlich Reinhardts Partner, legt nach der Tour de France derzeit eine Wettkampfpause ein. Platz zwei belegten Moritz Malcharek/Sebastian Schmiedel (Zepernick/Berlin) mit 39 Punkten vor Moritz Augenstein/Achim Burkart (Ellmendingen/Oberhausen).

Im Madison der Frauen siegten Lea Lin Teutenberg und Franziska Brause. Das Duo aus Köln und Öschelbronn verwies Michaela Ebert/Lena Charlotte Reißner (Leipzig/Gera) und Katharina Hechler/Ricarda Bauernfeind (Oberhausen/Ansbach) auf die weiteren Plätze.

Im Teamsprint der Frauen holte die Kombination Miriam Welte/Emma Hinze (Kaiserslautern/Cottbus) die Goldmedaille. Die WM-Dritten schlugen im Finale in 32,553 Sekunden Lea Sophie Friedrich/Pauline Grabosch (Dassow/Erfurt), die 33,687 Sekunden benötigten. «Wir waren schneller unterwegs als bei der WM. Es hat super harmoniert», sagte Welte, für die es der 19. nationale Titel ihrer Karriere war.

Bei den Männern siegte das Chemnitzer Team mit Nik Schröter, Marc Jurczyk und Maximilian Dörnbach. Das Trio setzte sich im Finale in 43,571 Sekunden gegen die kombinierte Mannschaft mit Timo Bichler (Dudenhofen), Stefan Bötticher (Chemnitz) und Robert Förstemann (Berlin) mit 44,184 Sekunden durch. Gold ging auch an den Cottbuser Maximilian Levy, der im Vorlauf zum Einsatz kam. Platz drei ging an das Track-Team Brandenburg.