«Nach einer starken ersten Woche muss Fernando das Rennen aufgeben, weil er in den vergangenen Tagen Schmerzen in seinem linken Knie verspürt hat», schrieb die Mannschaft am Tag des siebten Teilstücks von Vasto nach L'Aquila auf Twitter.

Der 24 Jahre alte Profi gilt als einer der besten Sprinter der Welt und hat bei diesem Giro schon eine Etappe gewonnen. Für den Deutschen Pascal Ackermann, der nach zwei Etappensiegen derzeit das Trikot des besten Sprinters trägt, gibt es damit einen starken Konkurrenten weniger im Feld.