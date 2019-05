Schwede Fredricson siegt beim Championat in Hamburg

Hamburg (dpa) - Europameister Peder Fredricson hat das Championat beim Derby-Turnier in Hamburg gewonnen. Der Schwede setzte sich auf seinem Erfolgspferd All In mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt durch und sicherte sich ein Cabrio im Wert von 59.000 Euro.