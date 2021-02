In den Sozialen Medien veröffentlichte der 21-Jährige zuletzt Bilder von sich beim Training und schrieb, dass er in England aktuell in Quarantäne sei. Haas hat eine Rennfabrik nordwestlich von London in Banbury. Dort will der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, der in der Schweiz lebt, die Arbeit mit den Ingenieuren intensivieren.

Schumacher jr. fährt in dieser Saison an der Seite des russischen Neulings Nikita Masepin. Vom 12. bis 14. März stehen in Bahrain die offiziellen Testfahrten an. Zwei Wochen später wird ebenfalls auf dem Wüstenkurs in Sakhir der erste Grand Prix der Saison ausgetragen.

© dpa-infocom, dpa:210225-99-592645/2