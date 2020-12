«Wenn die Vorhersage der Ärzte stimmt, könnte er es schaffen, dass er am Donnerstag oder Freitag einen negativen Test haben wird», sagte Teamchef Toto Wolff im TV-Sender Sky. Weltmeister Hamilton war am vergangenen Montag zweimal positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte sich in Bahrain in Quarantäne begeben müssen. Der 35-Jährige verpasste daher den vorletzten WM-Lauf in Sakhir.

Für einen Start beim abschließenden Grand Prix am Sonntag in Abu Dhabi müsste Hamilton spätestens am Samstag wieder im Training oder in der Qualifikation im Auto sitzen. «Es geht ihm physisch besser. Ich glaube, er ist auf einem guten Weg», sagte Wolff. Zuvor hatte das Team von milden Symptomen gesprochen. Nun sagte der Teamchef: «Das ist schon ziemlich hässlich, was er sich da eingetreten hat.»

Sollte der siebenmalige Champion nicht einsatzbereit sein, werde erneut Williams-Stammfahrer George Russell den Silberpfeil übernehmen. In Bahrain hatte der 22-Jährige das Rennen lange angeführt und war dann von einer Riesenpanne beim Boxenstopp und einem platten Reifen um den Sieg gebracht worden.

Ein zusätzliches Problem für eine Final-Teilnahme von Hamilton könnten die strikten Einreiseregeln in Abu Dhabi sein. Nur für die Formel 1 gab es eine Ausnahme vom Zwang zu einer 14-tägigen Quarantäne. Dafür sollte aber der gesamte Tross am Montag in einer Blase die Reise von Bahrain nach Abu Dhabi antreten. Hamilton müsste von den Behörden wohl eine Sondererlaubnis bekommen, damit er später einreisen und sich sofort zur Rennstrecke begeben könnte.

