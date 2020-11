Der englische Mercedes-Pilot verwies in 1:29,033 Minuten seinen Teamkollegen Valtteri Bottas aus Finnland mit einem Vorsprung von 0,449 Sekunden auf den zweiten Platz. Hinter dem Mercedes-Duo wurde am Freitag auf dem rutschigen Kurs in Sakhir Sergio Perez von Racing Point Dritter. Sebastian Vettel kam in der ersten eineinhalbstündigen Einheit des Tages direkt hinter seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc nur auf den zwölften Rang. Vor dem drittletzten Saisonrennen der Formel 1 steht Hamilton als Weltmeister schon fest.

