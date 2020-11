«Es gibt nichts zu berichten, es ist aktuell sehr ruhig. Ich glaube, dass es noch eine Weile dauert, bis Klarheit herrscht», sagte der 33-Jährige beim Sender Servus TV und ergänzte: «Die Karten sind gelegt. Ich habe meine Chancen gehabt, und die habe ich, so gut es ging, genutzt.» Mit den Leuten, «bei denen etwas gehen könnte», sei er in Kontakt: «Aber nicht jeden Tag.»

Hülkenberg hatte seinen Stammplatz bei Renault Ende des vergangenen Jahres verloren und hofft, 2021 wieder dauerhaft in der Formel 1 fahren zu können. In dieser Saison sprang er bei Racing Point zweimal als Ersatzfahrer ein und hinterließ dabei einen guten Eindruck. Dem Vernehmen nach könnte Red Bull ein möglicher neuer Arbeitgeber sein, wenn der frühere Weltmeister-Rennstall nicht mit Alexander Albon verlängert. Auch der Mexikaner Sergio Perez gilt dort als Kandidat für den Sitz neben dem Niederländer Max Verstappen.

«Ich mag solche Herausforderungen ohne Vorbereitungszeit. Das Fahren ist ja für mich nicht fremd. Unter den besonderen Umständen muss man das Beste daraus machen», sagte Hülkenberg zu seinen Kurzeinsätze in Silverstone und am Nürburgring: «Und was hatte ich zu verlieren?»

Der Routinier bleibt auch für die drei verbleibenden Läufe in diesem Jahr bereit: «Wenn die Tür aufgeht, ist es komplett unvorhersehbar. Ich kann nicht davon ausgehen und rechne auch nicht damit, dass jedes Wochenende etwas passiert. Insofern muss ich mich einfach fit und bereit halten.»

