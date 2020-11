«Solange es keine Unterschrift gibt, ist nichts sicher im Leben, aber ich bin optimistisch, dass er weiterfahren will, weil wir gemeinsam die Nadel noch weiter bewegen können», sagte Wolff der «Sport Bild». «Ich glaube nicht, dass es passiert, aber wenn es passieren sollte, gäbe es einige Aufregung auf dem Fahrermarkt.»

Hamilton, der beim kommenden Rennen in der Türkei seinen siebten WM-Titel perfekt machen kann, hatte sich seine Zukunft zuletzt offen gehalten. «Ich wäre gern hier nächstes Jahr, aber es ist nicht garantiert», sagte der 35 Jahre alte Brite nach seinem Sieg in Imola zu Beginn des Monats. Hamiltons Vertrag mit dem Werksteam läuft am Jahresende aus. «Es gibt vieles, was mich am Leben danach reizt. Die Zeit wird es zeigen», sagte der WM-Spitzenreiter.

