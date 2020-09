Vettel in Qualifikation in Mugello vorzeitig ausgeschieden

Mugello (dpa) - Ex-Weltmeister Sebastian Vettel ist zum sechsten Mal in der laufenden Formel-1-Saison vorzeitig in der Qualifikation ausgeschieden. Der Ferrari-Pilot verpasste vor dem 1000. Grand Prix der Scuderia in der Motorsport-Königsklasse in Mugello als 14. die entscheidende dritte Phase.