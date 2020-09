Vor einer Woche in Spa belegten Vettel und sein Scuderia-Stallrivale Charles Leclerc nur die Ränge 13 und 14. Erwartung sei ein «großes Wort», vor allem in Monza, meinte der Heppenheimer weiter. «Uns wird die Unterstützung der Fans fehlen, wir werden aber unser Bestes geben.»

In Corona-Zeiten werden erstmals in dieser Formel-1-Saison einige Zuschauer auf den Tribünen sitzen. 250 Ärzte und Krankenschwestern sollen Ferrari zufolge am Sonntag am Streckenrand dabei sein.

Vettel muss Ende dieser Saison nach dann sechs Jahren bei Ferrari gehen. «Wir hatten großartige Momente, wir hatte nicht so tolle Momente», sagte der Hesse, der sich trotz dieses enttäuschenden Jahres weiter voll auf seine Arbeit konzentriert. An der täglichen Arbeit ändere sich nichts, beteuerte er. «Wir versuchen, das Beste aus dem Paket zu holen und das verschafft uns dann Befriedigung.» Am Ende dieses Jahres werde er in der Gewissheit aus seinem Wagen steigen, «dass ich alles gegeben habe.» Ob Vettel in der Formel 1 bleibt, ist weiter ungeklärt.

