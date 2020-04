«Wir haben alle Arten von Umsetzungen diskutiert, darunter war auch die Veranstaltung von zwei Rennen an einem Wochenende oder zwei Rennen über aufeinanderfolgende Wochenenden», sagte Streckenchef Stuart Pringle dem Blatt.

Die Formel 1 sei mit einer entsprechenden Anfrage an die Organisatoren in Silverstone herangetreten. Die Rennen würden ohne Zuschauer stattfinden. Pringle sagte, dass seine Mannschaft über ausreichend Erfahrung und Zuversicht verfüge, um so ein Modell umzusetzen.

Anfang Mai rechnet Pringle damit, dass die Formel-1-Bosse eine Entscheidung über den künftigen Kalender bekanntgeben. In Silverstone soll dem alten Plan zufolge am 19. Juli gefahren werden. Die Mehrheit der Rennställe hat ihren Sitz in England, was organisatorisch und logistisch die Situation vereinfachen würde.

Zuvor hatte die BBC berichtet, dass die Formel 1 nach der Corona-Zwangspause einen Saisonstart ohne Zuschauer in Österreich anstreben könnte. Auf das Rennen in Spielberg am 5. Juli könnten dann zwei WM-Läufe vor leeren Rängen in Silverstone folgen.

Die ersten neun Saisonläufe der Königsklasse bis Mitte Juni wurden abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Formel 1 hofft dennoch, mit einem umgebauten Kalender noch bis zu 18 Rennen in diesem Jahr fahren zu können.