Der Vertrag mit dem aktuellen Antriebslieferanten Renault läuft Ende 2020 aus. In der darauf folgenden Saison soll die zweite Ära mit Mercedes beginnen und zunächst mindestens bis einschließlich 2024 laufen. Offiziell bestätigt ist der Deal noch nicht, das könnte jedoch noch beim Großen Preis von Russland am Wochenende in Sotschi passieren, wie das Magazin in seiner Online-Ausgabe schrieb.

Bereits von 1995 bis 2014 fuhr das britische McLaren-Team mit Motoren des deutschen Herstellers. In dieser Zeit gewann der Rennstall auch dreimal den Fahrertitel und wurde einmal Konstrukteurs-Weltmeister. Der Finne Mika Häkkinen (1998, 1999) und der Brite Lewis Hamilton (2008) holten sich im McLaren-Mercedes die WM-Krone. Nun will das Team nach schwierigen Jahren unter dem deutschen Teamchef Andreas Seidl wohl zurück zu alten Erfolgen und könnte dabei auf eine bewährte Partnerschaft setzen. Auch die Kosten sollen geringer sein.

Für Mercedes wäre ein Zustandekommen der neuerlichen Zusammenarbeit ebenfalls positiv. Insgesamt würden die Silberpfeile mit McLaren, Racing Point, Williams und dem eigenen Werksteam schon vier Rennställe beliefern. Das würde die Position in der Formel 1 weiter stärken und die Kosten für die Entwicklung der Motoren senken.