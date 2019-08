Zukunft der Formel 1 in Mexiko-Stadt gesichert

Mexiko-Stadt (dpa) - Die Formel 1 gastiert bis mindestens 2022 in Mexiko-Stadt. Das teilte die Rennserie mit und schrieb in einer Mitteilung von einem «unglaublichen Enthusiasmus für die Formel 1 in Mexiko». Der aktuelle Vertrag wäre nach dieser Saison ausgelaufen.