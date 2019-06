Der 20 Jahre alte Mick Schumacher wird sich vor der Qualifikation am 27. Juli und tags darauf vor dem Rennen ans Steuer des F2004 der Scuderia setzen.

«Es ist mega, das Auto in Hockenheim fahren zu können», sagte Mick Schumacher in einer Mitteilung. «Es wird ein emotionaler Moment, Mick in einem Wagen zu sehen, mit dem man so viele großartige Erinnerungen verbindet», sagte Formel-1-Direktor Ross Brawn, ehemaliger Technik-Chef von Ferrari und Wegbegleiter des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher, der seinen letzten Titel 2004 gewonnen hatte.