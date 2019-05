Wien (dpa) - Die österreichische Formel-1-Legende Niki Lauda ist tot. Er starb am Montag im Alter von 70 Jahren, wie sein Arzt Walter Klepetko am frühen Dienstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Eine Sprecherin der Fluggesellschaft Laudamotion, dessen Namensgeber Niki Lauda ist, schrieb im Namen der Familie Lauda: «In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser geliebter Niki am Montag, den 20.05.2019, im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen ist. Seine einzigartigen Erfolge als Sportler und Unternehmer sind und bleiben unvergesslich.»

Der 70-Jährige mit der roten Kappe als Markenzeichen hatte seit seinem schweren Unfall auf dem Nürburgring 1976 immer wieder mit Gesundheitsproblemen zu tun. Nur knapp überlebte er damals das Flammeninferno. Nicht nur seine Kopfhaut wurde dabei durch schwere Verbrennungen gezeichnet. Der spätere Airline-Besitzer zog sich unter anderem auch Verätzungen der Lunge zu.

Im Sommer vergangenen Jahres war Lauda eine Lunge transplantiert worden. Nach einer Grippe-Erkrankung musste er im Januar erneut im Krankenhaus behandelt werden. Anlässlich seines 70. Geburtstages am 22. Februar hatte sich Lauda noch in einer kurzen Audio-Botschaft beim ORF für die Glückwünsche mit den Worten bedankt: «Ich komme wieder zurück und es geht volle Pulle bergauf.» Der dreimalige Weltmeister agierte seit 2012 als Aufsichtsratschef des Mercedes-Teams.

Niki Lauda - Ein Leben in Bildern 1/21 4.10.1976, Japan, Gotemba: Der ehemalige österreichische Formel-1-Fahrer Niki Lauda (r) und der ehemalige britische Formel-1-Fahrer James Hunt beobachten den Regen vor dem Start des Grand Prix von Japan. Foto: Foto: Nuck Ut/AP/dpa

08.09.1976, Österreich, Salzburg: Der damalige österreichische Formel-1-Fahrer Niki Lauda gibt rund fünf Wochen nach seinem schweren Rennunfall auf dem Nürburgring mit vernarbtem Gesicht, Kopfbandage und Brandwunden eine Pressekonferenz. Foto: Hartmut Reeh/dpa

11.09.2011, Italien, Monza: Der frühere österreichische Formel-1-Fahrer Niki Lauda. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Niki Lauda ist tot. Der Österreicher starb am Montag im Alter von 70 Jahren. Foto: David Ebener/DPA/dpa

25.04.1975, Spanien, Barcelona: Niki Lauda (l-r), Jody Scheckter, Graham Hill, Emerson Fittipaldi und James Hunt weigern sich wegen mangelnder Sicherheit, das Training für den Großen Preis von Spanien auf dem Kurs von Barcelona aufzunehmen. Erst nachdem die monierten Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden waren, nahmen die Fahrer das Training auf. Foto: UPI/dpa

Diese historische Aufnahme zeigt den ehemaligen Formel-1-Piloten Niki Lauda im Cockpit eines Flugzeugs. Foto: Istvan Bajzat/dpa

Der österreichische Formel-1-Fahrer Niki Lauda in Rennkleidung. Foto: Harry Melchert

22.07.1977, Baden-Württemberg, Hockenheim: Der österreichische Rennfahrer Niki Lauda während des Vortrainings auf dem Hockenheimring für den Großen Preis von Deutschland. Foto: DB/dpa

20.03.2018, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Der Luftfahrtunternehmer und Ex-Rennfahrer Niki Lauda steht vor einem Airbus seiner neuen Fluggesellschaft Laudamotion. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

10.11.2017, Brasilien, Sao Paulo: Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Brasilien, 1. Freies Training am in São Paulo (Brasilien). Foto: Nelson Antoine

03.08.1984, Baden-Württemberg, Hockenheimring: Der damalige österreichische McLaren-Pilot Niki Lauda am Hockenheimring. Foto: Melchert/dpa

21.01.2006, Österreich, Kitzbühel: Der ehemalige österreichische Formel-1-Fahrer Niki Lauda (l) und der damalige Formel-1-Chef Bernie Ecclestone kommen zum Herren-Alpin-Skirennen. Foto: epa apa Harald Schneider

05.06.2018, Österreich, Spielberg: Niki Lauda spricht auf einer Pressekonferenz anlässlich einer Formel-1-Testfahrt auf dem Red Bull Ring. Foto: Erwin Scheriau/APA/dpa

22.03.2007, Hamburg: Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Niki Lauda sitzt im Cockpit eines Airbus A319. Foto: Maurizio Gambarini

16.02.2004, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Der ehemalige Formel-1-Fahrer Niki Lauda winkt aus dem Cockpit eines Airbus 320. Foto: Achim Scheidemann/dpa

18.04.2010, Österreich, Salzburg: Der dreimalige Formel-1-Weltmeister und damaliger Fluglinienbetreiber und Pilot, Niki Lauda, winkt am nach der Landung des Testflugs mit einem A320 auf dem Salzburger Flughafen aus dem Cockpit. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa

18.04.2016, Berlin: Der frühere Formel 1- Rennfahrer Niki Lauda und seine Frau Birgit bei der Verleihung der Laureus Sport Awards. Foto: Rainer Jensen/dpa

18.04.2016, Berlin: Rennsport-Legende Niki Lauda (r) erhält den Laureus Sport Award in der Kategorie «Laureus Lifetime Achievement Award» am in Berlin und posiert mit dem Schauspieler Daniel Brühl. Foto: Jörg Carstensen/dpa

16.03.2014, Australien, Melbourne: Niki Lauda (r), nicht geschäftsführender Vorsitzender des Mercedes AMG Petronas F1 Teams vor dem Start des australischen Formel 1 Grand Prix auf dem Albert Park Circuit. Foto: Hans Klaus Techt/APA/dpa

20.03.2018, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Der Luftfahrtunternehmer und Ex-Rennfahrer Niki Lauda steht vor einem Airbus seiner Fluggesellschaft Laudamotion. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

29.09.2007, Nordrhein-Westfalen, Köln: Der frühere Formel 1-Rennfahrer Michael Schumacher (l) erhält den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie «Sonderpreis» von Ex-Rennfahrer Niki Lauda. Foto: Oliver Berg/dpa

09.07.2016, Großbritannien, Silverstone: Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Niki Lauda steht auf der Rennstrecke. Foto: Geoff Caddick/EPA/dpa

Durch Spätfolgen nach dem Horrorunfall von 1976 hatte Lauda sich schon zweimal einer Nierentransplantation unterziehen müssen. Lauda hat aus erster Ehe zwei Söhne und aus seiner Ehe mit Birgit Lauda achtjährige Zwillinge.

«Sein unermüdlicher Tatendrang, seine Geradlinigkeit und sein Mut bleiben Vorbild und Maßstab für uns alle», heißt es in der Mitteilung zu Laudas Tod. «Abseits der Öffentlichkeit war er ein liebevoller und fürsorgender Ehemann, Vater und Großvater. Er wird uns sehr fehlen.»

Legendär wurde Lauda, weil er nur 42 Tage nach dem Crash auf dem Nürburgring bereits wieder im Cockpit seines Rennwagens saß. Das folgende WM-Duell mit dem Briten James Hunt war 2013 im Film «Rush» im Kino zu sehen. Bei seinem ersten Rennen nach dem Unfall wurde er in Monza Vierter. «Die schnelle Rückkehr gehörte zu meiner Strategie, nicht lange daheim zu sitzen und darüber nachzugrübeln, warum und wieso mir das Ganze widerfahren ist», sagte er später.

Lauda war bereits 1975 erstmals Weltmeister geworden. Ein Jahr nach dem Unfall gewann er seinen zweiten, 1984 seinen dritten WM-Titel. 1985 trat er zurück. An seine aktive Sportlerkarriere schloss der Industriellensohn nahtlos eine Laufbahn als Unternehmer an. Aus seiner Begeisterung für das Fliegen entwickelte er als Pilot seine eigene Airline. 1991 erlebte die Fluggesellschaft ihre dunkelste Stunde mit dem Absturz einer Maschine in Thailand. 223 Menschen kamen um. Ende der 1990er Jahre verkaufte er Lauda an den Konkurrenten Austrian Airlines (AUA). 2003 ging er mit einer neuen Flotte unter dem Namen Niki an den Start.

Bei Niki stieg ihr Gründer 2011 aus. Air Berlin übernahm die Linie. Mit der Firma Laudamotion stieg Lauda Anfang 2016 ins Geschäft mit Privatjets ein. Nach den Pleiten von Air Berlin und Niki übernahm er die Führung bei Niki erneut und brachte das Unternehmen unter dem Namen Laudamotion wieder an den Start. Wenig später holte er Ryanair als neuen Anteilseigner an Bord.