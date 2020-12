«Mein schlimmster Alptraum ist in den vergangenen 30 Stunden wahr geworden», schrieb der 33-Jährige am Freitag bei Instagram. Der Marathon findet an diesem Sonntag statt. Er habe am Donnerstagmorgen mit gepackten Koffern die Nachricht über ein positives Corona-Testergebnis bekommen, das die Einreise nach Spanien verhinderte. «Das war ein kompletter Schock», schrieb er.

Nach erheblichem Stress und zahlreichen Telefonaten habe eine erneute Testung seiner ursprünglichen Probe ergeben, dass dieser Test nun doch negativ sei. Er fühle sich nun ausgelaugt und erschöpft, schrieb der Olympia-Teilnehmer von 2016. Dennoch habe er seinen Flug auf Samstagfrüh umgebucht. Er hoffe, trotz der unglücklichen Vorbereitung pünktlich da zu sein und eine gute Leistung zu bringen.

© dpa-infocom, dpa:201204-99-576053/2