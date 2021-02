«Unser liebster Alfredo Quintana ist heute verstorben», hieß es in dem Tweet, in dem der gebürtige Kubaner in Anlehnung an den Spitznamen des Vereins als «wahrer Drache» bezeichnet wurde. Die kurze Botschaft endete mit den Worten: «Mögest du in Frieden ruhen.»

Der Keeper des FC Porto hatte den Infarkt am Montag während des Trainings erlitten und war umgehend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden. Mit dem portugiesischen Team erreichte er zuletzt bei der WM in Ägypten den zehnten Platz. Aus der ganzen Handballwelt gab es Beileidsbekundungen. «Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und Liebsten, wir wünschen Ihnen ganz viel Kraft», twitterte beispielsweise die SG Flensburg-Handewitt.

© dpa-infocom, dpa:210226-99-609132/2