Kolding (dpa) - Die deutschen Handballerinnen haben sich bei der Europameisterschaft in Dänemark in die Hauptrunde gezittert. Trotz eines schmeichelhaften 21:21 (9:8)-Remis im abschließenden Vorrundenspiel gegen Polen machte die DHB-Auswahl in Kolding den Einzug in die nächste Turnierphase perfekt.

Von dpa