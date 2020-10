Er halte «die Nationalmannschaftswoche unter diesen Vorzeichen für kaum vertretbar», sagte der 29 Jahre alte Kreisläufer den «Kieler Nachrichten». «Ich habe schon ein etwas ungutes Gefühl, dass da bei den Nationalmannschaften so viele Spieler aus unterschiedlichen Vereinen zusammenkommen.» Er glaubt: «Danach werden wir im Handball noch mehr Fälle haben als es jetzt schon sind.»

Die deutsche Nationalmannschaft spielt am 5. November gegen Bosnien-Herzegowina und am 8. November gegen Estland. Mit dem THW spielt Pekeler dazu trotz steigender Corona-Zahlen Woche für Woche in der Bundesliga und in der Champions League.

«Es kann jeden Tag passieren, dass die Saison wieder ab- oder unterbrochen wird», sagte er. Vor dem Champions-League-Spiel in Aalborg habe sein Trainer Filip Jicha den Kieler Spielern gesagt: «Genießt das Spiel, wir wissen nicht, wie lange wir das noch machen können.»

© dpa-infocom, dpa:201030-99-144314/2