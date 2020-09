«Alle Vorgaben wurden eingehalten. Kein Zuschauer und kein Spieler hat ein Gesundheitsrisiko eingehen müssen», sagte der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL) nach dem 28:24-Sieg des THW Kiel gegen die SG Flensburg-Handewitt am Samstagabend. «Von daher sind wir mit der Veranstaltung sehr zufrieden.»

2100 Zuschauer verfolgten die Partie im ISS Dome - 540 weniger als vom zuständigen Gesundheitsamt zugelassen worden waren. «Da wir nur zwei Tage für den Ticketverkauf Zeit hatten, ist diese Zahl sehr ordentlich. Wir sind damit zufrieden», betonte Bohmann. Für die Zukunft wünsche sich die gesamte Branche «natürlich mehr Zuschauer». Bohmann hofft daher, «dass wir die Probephase bis Ende Oktober gut abschließen, dann die Zahl der Zuschauer an allen Bundesligastandorten erhöhen können».

Zugleich sehnt der 55-Jährige eine baldige Rückkehr zur Normalität herbei. «Es sind Umstände, die wir uns anders wünschen würden und die für die Fans zum Teil auch eine Zumutung sind», sagte Bohmann zu den strengen Hygieneregeln. «Aber unter den gegebenen Voraussetzungen haben wir leider keine andere Möglichkeit und werden das auch in den kommenden Wochen in allen Bundesliga-Hallen so sehen.»

